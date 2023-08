Stand: 25.08.2023 06:03 Uhr Schwerin: Sie haben abgestimmt - das Nashornbaby heißt "Kiah"

Die NDR Abstimmung über den Namen des am 15. August im Schweriner Zoo geborenen Nashornkalbs ist beendet, die Entscheidung gefallen: das junge Weibchen heißt nun "Kiah". Der Name kommt aus dem Suaheli - eine Sprache, die in weiten Teilen Ostafrikas gesprochen wird - und bedeutet "Sonnenaufgang". Er bezieht sich auf die frühen Morgenstunden, in denen das Nashorn zur Welt gekommen ist. Daneben stand "Kuimba" zur Auswahl, was "die Singende" bedeutet, denn das Kalb gibt oft quietschende Geräusche von sich. Seit 1981 hoffte man im Schweriner Zoo auf Nachwuchs der Breitmaulnashörner. Als es dann endlich geschehen war, wollte Zoo die Öffentlichkeit an der Namensgebung teilhaben lassen.

