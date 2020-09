Stand: 25.09.2020 19:30 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schwerin: Schüler der Friedensschule mit Corona infiziert

In Schwerin ist am Freitag ein Schüler der Friedensschule positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes gibt es Keine Kontaktpersonen im schulischen Umfeld oder in der Klasse des Schülers. Zurzeit werde die Familie des Schülers auf Infektionen mit dem Coronavirus getestet. Bisher ergeben sich keine Einschränkungen für den Unterricht an der Friedens-schule, teilte die Stadtverwaltung Schwerin mit. | 25.09.2020 19:30