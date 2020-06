Stand: 18.06.2020 13:50 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schwerin: Schlosskonzerte für den Sommer angekündigt

Der Innenhof des Schweriner Schlosses wird in diesem Sommer zur Kulturbühne. Unter dem Motto "AufgeSCHLOSSen. Eine Bühne für MV" werden bis Anfang August rund 25 Veranstaltungen angeboten. Das teilte Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) als Schirmherrin der Schlosskonzerte am Donnerstag in Schwerin mit.

Künstler aus dem Land

Ob Öxl, ein Singer-Songwriter aus Wismar, die Puppenspielerin Ulrike Hacker aus Sanitz oder Max Zeug und Band aus Bad Doberan: Fast ausschließlich Künstler aus Mecklenburg-Vorpommern können sich zwischen dem 25. Juni und dem 2. August im Schlossinnenhof präsentieren. Jeweils von Donnerstag bis Sonntag sind vor allem Konzerte geplant - zwischen Rock, Jazz und Klassik.

Bis zu 300 Besucher erlaubt

Aufgrund der Corona-Bestimmungen dürfen bis zu 300 Besucher in den Schlossinnenhof kommen, wo es auch ein gastronomisches Angebot geben soll. Für die Zuschauerstühle sowie für die Künstler auf der Bühne gelten die aktuellen Abstandsregelungen. Die Eintrittskarten kosten zwischen 10 und 20 Euro. NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin präsentieren die Veranstaltungen.

Weitere Informationen "Fidelio" bei den Schlossfestspielen abgesagt Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat das Mecklenburgische Staatstheater die Produktion der Oper "Fidelio" im Rahmen der Schlossfestspiele 2020 abgesagt. Premiere sollte am 12. Juni sein. mehr Schwerin: Die grüne Stadt am See Ein Märchenschloss am See, ein mächtiger Dom und das quirlige Leben einer Landeshauptstadt: Schwerin bietet viel Lebensqualität und manches Sehenswerte für Besucher. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 18.06.2020 | 15:00 Uhr