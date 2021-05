Stand: 25.05.2021 11:11 Uhr Schwerin: SSC verpflichtet Frauke Neuhaus

Der SSC Palmberg Schwerin meldet die sechste Neuverpflichtung für die kommende Saison in der Volleyball-Bundesliga. Frauke Neuhaus wechselt vom VC Wiesbaden zum Pokalsieger, wie der SSC am Dienstag mitteilte. "Wir haben schon lange nach jemandem gesucht, der als Hybridspielerin sowohl auf Diagonal als auch auf Annahme außen einsetzbar ist und freuen uns, mit Frauke eine tolle deutsche Spielerin gefunden zu haben", sagte Trainer Felix Koslowski. Die 28-Jährige begründete ihre Entscheidung mit der Bedeutung des SSC im Volleyball und ihren sportlichen Ambitionen. "Schwerin ist ein Top-Club, nicht nur in Deutschland, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus." | 25.05.2021 11:10