Stand: 25.08.2023 09:48 Uhr SSC Palmberg Schwerin verpflichtet Außenangreiferin Laura Emonts

Der SSC Palmberg Schwerin hat sich zur neuen Saison weiter verstärkt: Die bisherige Kapitänin des Ligakonkurrenten SC Potsdam, Laura Emonts (32), wechselt in die Mecklenburgische Landeshauptstadt. Die erfahrene Außenangreiferin soll auch den verletzungsbedingten Ausfall von Neuverpflichtung Fleur Savelkoel kompensieren. Emonts spielte bereits in der Saison 2014/15 für den SSC und kehrt nun nach zahlreichen Stationen in der Volleyball-Bundesliga und im europäischen Ausland zurück. Aktuell ist die gebürtige Baden-Württembergerin noch mit der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) im Rahmen der Europameisterschaft im Einsatz.

