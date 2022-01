Stand: 31.01.2022 17:23 Uhr Schwerin: SSC muss Europacupspiel kampflos verloren geben

Die Volleyball-Frauen des SSC Palmberg Schwerin müssen das Europapokal-Heimspiel gegen den MTV Stuttgart kampflos verloren geben. Weil der SSC aufgrund mehrerer Corona-Fälle am Donnerstag nicht antreten kann, wird das Spiel nun mit 3:0 für Stuttgart gewertet. Bereits das für ursprünglich vergangene Woche geplante Auswärtsspiel in Stuttgart war abgesagt worden, diese Partie soll in der kommenden Woche nachgeholt werden. Auch das für Sonnabend angesetzte Bundesligaspiel des SSC gegen den USC Münster findet nicht statt. Für diese Partie soll ein neuer Termin gefunden werden. | 31.01.2022 17:23

