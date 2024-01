Stand: 21.01.2024 06:22 Uhr Schwerin: SSC gewinnt gegen Vilsbiburg

In der Volleyball-Bundesliga haben die Schweriner Frauen einen deutlichen Sieg gefeiert. Gegen die Roten Raben Vilsbiburg setzte sich der SSC mit 3:0 durch. Schwerins Trainer Felix Koslowski gab in diesem Duell einigen Spielerinnen aus der 2.Reihe die Chance sich zu beweisen und diese nutzten die Gelegenheit, um sich vor den 2.000 Fans in Top-Form zu präsentieren. Lediglich im ersten Satz war es weitestgehend noch ausgeglichen, doch insgesamt setzten sich die Schwerinerinen hochverdient mit 3:0 klar durch. In der Tabelle bleibt der SSC hinter Stuttgart auf Rang 2. Schon am Mittwoch geht es für die Schwerinerinnen weiter mit dem Duell in Suhl.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.01.2024 | 08:00 Uhr