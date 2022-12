Stand: 27.12.2022 11:24 Uhr Schwerin: SSC gegen Münster im letzten Heimspiel des Jahres

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin wollen sich mit einem Erfolg von ihren Fans aus dem Jahr 2022 verabschieden. Die Aufgabe gegen den USC Münster am Dienstagabend wird aber keine einfache sein. "Münster hat es geschafft, recht viel Konstanz im Kader zu behalten. Die Ergebnisse sprechen für sich", sagte Trainer Felix Koslowski über die Gäste. Beide Teams haben sechs ihrer bislang acht Spiele gewonnen. Allerdings weisen die auf Rang drei liegenden Mecklenburgerinnen zwei Punkte mehr auf als das fünftplatzierte Münster. Seine Mannschaft hatte Koslowski angesichts des engen Spielplans daher auch am Nachmittag des ersten Weihnachtstages wieder zum Training beordert. Denn nach dem Duell gegen den USC steht am 30. Dezember die Jahresabschluss-Partie beim aktuellen Tabellenführer SC Potsdam an.