Stand: 04.09.2023 14:19 Uhr Schwerin: SSC-Volleyball-Spielerin Hölzig fällt lange aus

Die deutsche Volleyball-Nationalspielerin Anne Hölzig fällt wegen einer schweren Knieverletzung wohl lange aus. Ihr Club, der Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin, muss voraussichtlich bis zu neun Monate lang auf die Außenangreiferin verzichten. Das gab der SSC am Montag bekannt. Hölzig wird damit das olympische Qualifikationsturnier im September und höchstwahrscheinlich auch die komplette nächste Club-Saison verpassen. Die 26-Jährige hatte sich im Europameisterschafts-Achtelfinale am 27. August gegen Polen (0:3) verletzt. Bei einem Eingriff am vergangenen Freitag seien das gerissene vordere Kreuzband, ein Meniskusriss und ein Knorpelschaden operiert worden.

