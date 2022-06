Stand: 25.06.2022 10:16 Uhr Schwerin: Rund 1.500 Menschen zum CSD erwartet

In Schwerin soll der Christopher Street Day (CSD) ein Zeichen für eine bunte, offene und vielfältige Gesellschaft setzen. Die Veranstalter erwarten rund 1.500 Menschen, die am Nachmittag mit mit einer bunten Parade durch die Schweriner Innenstadt ziehen. Der Fokus in diesem Jahr liegt auf Bildung und Aufklärung. Damit könnten Vorurteile und Ängste gegenüber Menschen mit verschiedenartigen sexuellen Orientierungen oder geschlechtlichen Identitäten abgebaut werden, so die Veranstalter. | 25.06.2022 10:15