Stand: 25.06.2022 16:51 Uhr Schwerin: Rund 1.000 Menschen beim Christopher Street Day

In Schwerin haben rund 1.000 vor allem junge Menschen beim Christopher Street Day (CSD) für die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt demonstriert. "Wir in MV sind offen für Vielfalt in der Gesellschaft. Es ist gleich, welche Religion jemand hat oder welche Sexualität. Wir alle sind Menschen, die gut zusammenleben wollen", sagte die Schirmherrin, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung auf dem Alten Garten wurde vor der Staatskanzlei erstmals die Regenbogenfahne gehisst. Die Landesregierung hatte es Kommunen und Landesbehörden im Mai erleichtert, alternative Beflaggungen zu nutzen, dies ist seitdem bei entsprechendem Anlass ohne eine Genehmigung des Innenministeriums möglich. | 25.06.2022 16:51

