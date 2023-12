Stand: 22.12.2023 06:42 Uhr Schwerin: Rogahner Straße wird heute wieder freigegeben

Nach insgesamt fünf Jahren Planungs- und Bauzeit wird die Rogahner Straße in Schwerin heute Mittag wieder freigegeben. Die etwa eineinhalb Kilometer lange Verbindung in den Süden der Stadt verläuft über einen feuchten Untergrund zwischen zwei Seen. Sie musste aufwendig stabilisiert werden, was mehr als acht Millionen Euro kostete. Die Bauarbeiten hatten im Jahr 2019 zu massiven Protesten geführt, weil auf die Anwohner teilweise fünfstellige Straßenausbaubeiträge zukamen. Diese Beiträge wurden daraufhin landesweit abgeschafft, dafür wurde die Grunderwerbssteuer erhöht. Einer Stadtsprecherin zufolge verzögerte sich die Fertigstellung unter anderem durch den Ukraine-Krieg. Im kommenden Jahr werde weiter an Nebenanlagen gearbeitet.

