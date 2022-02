Stand: 22.02.2022 15:42 Uhr Schwerin: Rentnerin auf der Straße überfallen

Zwei unbekannte Täter haben an einer Fußgängerampel in Schwerin eine 83-jährige Frau beraubt. Laut der bisherigen Ermittlungen verfolgten die beiden Jugendlichen die Rentnerin am Montagmittag zunächst, bevor sie sie an der Ampel zu Boden brachten und ihr zwei Taschen raubten. Die Frau wurde durch den Angriff verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen der Tat. | 22.02.2022 15:40