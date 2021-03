Stand: 06.03.2021 08:49 Uhr Schwerin: Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein Fahrradfahrer ist am Freitagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Schweriner Innenstadt lebensgefährlich verletzt worden. Der 27-jährige Radfahrer habe ersten Ermittlungen zufolge die Vorfahrt des von rechts kommenden Wagens missachtet, teilte die Polizei mit. Der 27-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik aufgenommen. | 06.03.2021 08:49