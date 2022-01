Stand: 18.01.2022 16:58 Uhr Schwerin: Prozessauftakt um schwere Misshandlung

Am Landgericht Schwerin hat der Prozess gegen zwei Männer begonnen, die einen Dritten gefoltert haben sollen. Laut Anklage haben sie ihn Ende Juli mit Messern und einer Pistole bedroht, dann mehrfach geschlagen, getreten und mit einem Elektroschocker gequält.

Die beiden Tunesier sollen im Sommer in die Wohnung des Mannes im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz eingedrungen sein und ihn getreten und geschlagen haben. Außerdem, so heißt es in der Anklageschrift, hätten die Angeklagten ihr Opfer mit einem Messer und einer Pistole bedroht und mit einem Elektroschocker am Bein verletzt.

Urteil für Anfang Februar erwartet

Die Angeklagten haben Geld gefordert: Das Opfer soll vorher 600 Euro von einer Bekannten der Angeklagten gestohlen haben. Das Geld haben diese zurückgefordert - 300 Euro hat das Opfer seinen Angreifern gegeben. Die beiden Männer haben sich zu Prozessbeginn noch nicht zu den Vorwürfen geäußert, da sie am Dienstag die auf arabisch übersetzte Anklageschrift erhalten haben. Fortsetzung des Prozesses ist am Donnerstag - ein Urteil wird Anfang Februar erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 18.01.2022 | 17:00 Uhr