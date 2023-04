Schwerin: Prozessauftakt im Fall um getöteten Säugling Stand: 11.04.2023 11:30 Uhr Nach dem Fund eines toten Säuglings im Hinterhof eines Schweriner Mietshauses standen schnell Sturzverletzungen als Todesursache fest. Nun steht die Mutter vor Gericht.

Die 26-Jährige muss sich von heute an vor dem Landgericht Schwerin verantworten, weil sie ihr neugeborenes Kind getötet haben soll. Der Frau wird Totschlag zur Last gelegt. Laut Staatsanwaltschaft soll sie im Oktober vergangenen Jahres in der Wohnung ihres Freundes ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht haben. Um die Geburt zu verheimlichen, habe sie den Säugling aus dem Fenster im dritten Obergeschoss geworfen.

Tödliche Kopfverletzungen nach Sturz

Dem rechtsmedizinischen Gutachten zufolge erlag das Kind den schweren Kopfverletzungen, das es bei dem Sturz aus großer Höhe erlitt. Das tote Baby war von einem Bewohner des Hauses entdeckt worden, der die Behörden informierte. Die Angeklagte sitzt seit mehr als fünf Monaten in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft hat sie sich in Befragungen zwar geäußert, ihre Aussagen würden jedoch im Widerspruch zu den Ermittlungsergebnissen stehen.

Bei Verurteilung bis zu 15 Jahre Gefängnis

Noch vor Verlesen der Anklage hat das Gericht zum Schutz der Frau und des getöteten Kindes die Öffentlichkeit vom weiteren Prozess ausgeschlossen. Bislang sind sieben Verhandlungstage bis Anfang Mai angesetzt. Im Falle einer Verurteilung drohen der 26-Jährigen bis zu 15 Jahren Haft.

