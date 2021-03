Stand: 10.01.2021 07:08 Uhr Schwerin: Prozess um vielfachen Kindesmissbrauch

Am Landgericht Schwerin beginnt heute der Prozess gegen einen 49-Jährigen, der wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Vergewaltigung angeklagt ist. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim vor, in den Jahren 2008 bis 2019 in 30 Fällen seine beiden Nichten zu sexuellen Handlungen genötigt zu haben. Die Kinder waren demnach anfangs sieben und elf Jahre alt. | 02.03.2021 07:28