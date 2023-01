Schwerin: Prozess um schweren sexuellen Kindesmissbrauch Stand: 24.01.2023 06:36 Uhr Vor dem Landgericht Schwerin beginnt heute der Prozess gegen einen Mann, der einen zwölfjährigen Jungen in einer Jugendherberge sexuell schwer missbraucht haben soll.

Laut Anklage hat der schon vorbestrafte 46-jährige Angeklagte bereits Anfang 2018 über das Internet Kontakt zu dem damals Elfjährigen aufgenommen. Sein Ziel sei der Aufbau einer freundschaftlichen Beziehung gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Über einen Zeitraum von gut einem Jahr kam es den Ermittlungen zufolge zu 40 Videochats, bei denen der Mann den Jungen zu sexuellen Handlungen überredete.

Missbrauch in Jugendherberge

In 33 Fällen habe der Angeklagte an sich selbst sexuelle Handlungen vorgenommen. Im Januar 2019 sollen sich der Angeklagte und der Junge schließlich in einer Jugendherberge in Schwerin getroffen haben. Dabei sei es zu dem schweren Missbrauch gekommen. Ein Urteil wird Mitte Februar erwartet.

