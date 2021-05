Schwerin: Prozess um Raubmord an Rentnerin in Friedrichsmoor

Stand: 17.05.2021 14:08 Uhr

In Schwerin stehen seit Montag zwei junge Männer wegen Mordverdachts und schweren Raubes vor Gericht. Im Januar soll ein 25-Jähriger eine 66-jährige Frau in ihrer Wohnung in Friedrichsmoor (Kreis Ludwigslust-Parchim) erstochen haben.