Stand: 16.06.2021 06:02 Uhr Schwerin: Prozess um Kindesmissbrauch beginnt

Am Landgericht Schwerin beginnt heute der Prozess gegen einen 31-Jähriger aus Brandenburg. Er soll zwei 13 und 14 Jahre alte Mädchen aus Wismar missbraucht haben. Demnach hatte der Mann die Mädchen vor einem Jahr über eine Dating-App angeschrieben. Er verlangte von ihnen Nacktfotos, versprach dafür Geld und Geschenke. Später verabredete der Mann ein Treffen mit beiden in der Wohnung eines der Mädchen in Wismar. Dort soll er sie missbraucht haben. | 16.06.2021 06:01