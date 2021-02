Schwerin: Prozess um Entführung und Misshandlung beginnt Stand: 23.02.2021 09:49 Uhr Zwei Frauen und zwei Männer stehen von heute an vor dem Schweriner Landgericht. Ihnen wird vorgeworfen, einen 30-Jährigen entführt und gequält zu haben.

Vor dem Schwerin Landgericht beginnt heute der Prozess um die Entführung und Misshandlung eines 30-Jährigen. Angeklagt sind zwei Frauen und zwei Männer. Ihnen werden erpresserischer Menschenraub, gefährliche Körperverletzung und sexuelle Nötigung im besonders schweren Fall vorgeworfen. Die Angeklagten sind zwischen 22 und 37 Jahre alt.

Freundschaft zu Tochter als Auslöser

Das Opfer aus Dobbertin im Landkreis Ludwigslust-Parchim hatte sich 2019 mit der zwöfjährigen Tochter einer der Frauen auf einem Musikfestival angefreundet. Die Mutter soll darüber äußerst verärgert gewesen sein. Daraufhin hat sie laut Staatsanwaltschaft mehrere Freunde zusammengerufen. Gemeinsam entführten sie den 30-Jährigen. In der Wohnung einer der Frauen in Goldberg im Landkreis Ludwigslust-Parchim hätten sie den Mann die ganze Nacht gequält. Laut Anklage haben sie ihm den Kopf rasiert und mit blauer Farbe besprüht. Später schlugen sie ihn mit einer Peitsche, legten ihm ein Hundehalsband an und er musste Zigarettenkippen essen. Außerdem soll die Bande vom Opfer noch 150 Euro erpresst haben.

Elf Personen an Tat beteiligt

Den Angeklagten drohen bis zu fünf Jahre Haft. Auch vier Jugendliche waren bei der Tat anwesend, sie wurden bereits zu Jugendstrafen verurteilt. Laut Gericht waren elf Personen an der Tat beteiligt. Gegen die drei weiteren Beschuldigten folgt das Verfahren später.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 23.02.2021 | 07:30 Uhr