Stand: 09.08.2021 07:38 Uhr Schwerin: Polizeieinsätze wegen Gewalttaten in Mueßer Holz

In Schwerin musste die Polizei am Sonntagabend zu zwei gewalttätigen Auseinandersetzungen im Stadteil Mueßer Holz ausrücken. Beim Streit zwischen drei Tunesiern und einer Gruppe aus Eritrea wurde ein Mann verletzt. Am späten Abend stürmten sechs bis zehn Männer einen Imbiss und warfen Flaschen auf drei aus Tunesien und dem Irak stammende Männer. Zwei erlitten Kopfverletzungen. Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen aus. | 09.08.2021 07:38