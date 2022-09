Stand: 08.09.2022 16:35 Uhr Schwerin: Polizei sucht nach vermisstem Mann

Die Polizei in Schwerin hat die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 60-jährigen Mann gebeten. Michael Boldt verließ am vergangenen Sonnabend gegen 18 Uhr seine Wohnung im Schweriner Stadtteil Feldstadt in unbekannte Richtung. Herr Boldt ist knapp zwei Meter groß, sehr stämmig und geht mit recht kleinen Schritten. Der Vermisste ist nach Angaben der Polizei orientierungslos. Auf ihrer Internetseite hat die Landespolizei ein Foto des Mannes veröffentlicht. | 08.09.2022 16:40

