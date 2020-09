Stand: 28.09.2020 17:12 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schwerin: Polizei sucht mit Phantombild nach Räuber

In Schwerin hat die Polizei das Phantombild eines Mannes veröffentlicht, der in den vergangenen Wochen im Schweriner Stadtteil Neu Zippendorf mehrfach ältere Menschen beraubt haben soll. Seit Beginn des Monats hat der Täter sechsmal zugeschlagen. Meist näherte er sich seinen Opfern von hinten, rempelte sie an und entriss ihnen Taschen oder Handtaschen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. | 28.09.2020 17:12