Stand: 04.03.2022 12:40 Uhr Schwerin: Polizei stoppt betrunkene Männer auf E-Roller

Zwei Personen auf einem E-Roller sind am Donnerstag in Schwerin von der Polizei gestoppt worden. Die Beamten kontrollierten die beiden Männer gegen 21.20 Uhr in der Mecklenburgstraße. Dabei stellte sich heraus, dass der 35-jährige Fahrer 1,29 Promille intus hatte. Die Polizei erstattete Anzeige. Der 31-jährige Mitfahrer musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen. | 04.03.2022 12:40