Stand: 15.12.2023 10:29 Uhr Schwerin: Polizei stellt betrunkene Weihnachtsbaum-Diebe

Zwei junge Männer haben am Donnerstagabend in Schwerin versucht, einen Weihnachtsbaum vom Marienplatz zu stehlen und wurden dabei erwischt. Die Polizei wurde eigenen Angaben nach von einer Zeugin informiert, welche die Männer kurz vor 20 Uhr mit dem zweieinhalb Meter hohen Baum in der Straßenbahn bemerkt hatte. Die beiden 23 und 26 Jahre alten Schweriner seien betrunken gewesen. Sie müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten. Der Baum wurde zurückgebracht.

