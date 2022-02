Schwerin: Polizei schießt nach versuchtem Bootsmotorendiebstahl Stand: 07.02.2022 12:12 Uhr In Schwerin fahndet die Polizei nach mutmaßlichen Bootsmotorendieben. Sie waren in der Nacht mit ihrem Auto vor der Polizei geflüchtet und ließen sich auch nicht durch Schüsse der Polizisten aufhalten.

Am Montagvormittag gab die Polizei weitere Einzelheiten zu dem Vorfall in der Nacht in Schwerin bekannt, bei dem ein Beamter laut Polizei zwei Schüsse abgegeben hat. Demnach waren einer Zivilstreife gegen 3 Uhr nachts drei verdächtige Personen auf dem Gelände des Schweriner Yachtclubs am Schweriner See in der Nähe des Schlosses aufgefallen. In ersten Meldungen war noch von einer Person die Rede. Das Trio habe offenbar versucht, Bootsmotoren zu stehlen. Außenmotoren seien bereits abmontiert und zum Abtransport vorbereitet gewesen, teilte die Polizei weiter mit.

Wagen setzte Flucht fort - dann fielen die Schüsse

Als die Personen das sich nähernde Polizeiauto bemerkten, seien sie sofort mit einem Pkw geflüchtet. Die Beamten nahmen den Angaben zufolge die Verfolgung auf und es gelang ihnen schließlich, das Auto zu stoppen. Was dann genau geschah, teilte die Polizei nicht in Einzelheiten mit. Jedenfalls habe das Trio plötzlich versucht, die Flucht mit ihrem Auto fortzusetzen und dabei habe ein Beamter zweimal auf das Fahrzeug geschossen.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Trotz der Schüsse sei es den Flüchtigen gelungen, zu entkommen. Eine anschließende Fahndung im Stadtgebiet und im Schweriner Umland sei ergebnislos geblieben. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht vom Sonntag zum Montag im Bereich des Franzosenweges Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat, die mit dem Vorfall zusammenhängen könnten, wird gebeten, dies der Polizei mitzuteilen.

