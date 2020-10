Stand: 31.10.2020 13:08 Uhr Schwerin: Polizei nimmt mutmaßlichen Räuber fest

In Schwerin hat die Polizei einen mutmaßlichen Räuber festgenommen. Er soll für mindestens vier Taten im Stadtteil Neu Zippendorf verantwortlich sein. Nach Polizeiangaben war der Ablauf immer gleich: Der Täter näherte sich seinen Opfern von hinten, schubste sie und entriss ihnen die Handtasche. Dabei verletzten sich zwei Opfer - ältere Frauen - leicht, weil sie stürzten. Der Tatverdächtige sei in Untersuchungshaft, so ein Polizeisprecher. | 31.10.2020 13:08