Stand: 13.01.2023 07:22 Uhr Schwerin: Polizei in Schwerin warnt vor Schockanrufen

Die Polizei in Schwerin warnt vor Schockanrufen. Demnach gab es in und um Schwerin mehrere dieser betrügerischen Anrufe - alle bisher ohne Erfolg, so die Polizei. Kriminelle würden sich als Familienmitglied ausgeben, das nach einem schlimmen Unfall Geld als Kaution benötigt. Die Polizei rät sofort aufzulegen und die Anzeige zu erstatten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.01.2023 | 09:40 Uhr