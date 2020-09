Stand: 25.09.2020 13:13 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schwerin: Polizei holt Kind aus verwahrloster Wohnung

Die Polizei hat in Schwerin einen Achtjährigen aus einer verwahrlosten Wohnung geholt. Dort wurden laut Polizei auch Drogen gefunden. Das Jugendamt nahm das Kind inzwischen in Obhut, Nachbarn hatten die Beamten demnach wegen Lärms, starken Cannabisgeruchs und aus dem Fenster geworfener Möbelteile gerufen. Als die Beamten eintrafen, war neben dem schlafenden Kind ein 28-jähriger Freund der Mutter in der Wohnung. Die 23-Jährige und ein weiterer Freund seien später eingetroffen. Alle drei Erwachsene standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, wie es hieß. | 25.09.2020 13:12