Schwerin: Plädoyers der Verteidiger im Hohe-Düne-Prozess

Im Prozess um mutmaßlichen Subventionsbetrug beim Bau der "Yachthafenresidenz Hohe Düne" in Rostock werden am Landgericht Schwerin heute die Verteidiger ihre Plädoyers halten. Angeklagt ist auch Mecklenburg-Vorpommerns ehemaliger Wirtschaftsminister Otto Ebnet. Er soll 2002 zu Unrecht die Zahlung von Subventionen in Höhe von rund 47,5 Millionen Euro an den Bauherrn Harald Lökkevik ermöglicht haben. Lökkevik selbst steht in einem eigenen Prozess vor Gericht. | 03.08.2020 10:44