Stand: 12.06.2023 09:53 Uhr Schwerin: Pflegerinnen und Pfleger demonstrieren vor dem Landtag

In Schwerin vor dem Landtag im Schloss demonstrieren Pflegerinnen und Pfleger. Sie wollen auf die Misstände in ihrem Beruf aufmerksam machen und fordern mehr Solidarität mit den Beschäftigten in der Pflege, mit den Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen. Die Demonstranten kämpfen für eine flächendeckende und bezahlbare Pflege. Aufgerufen zum Protest hatte das Netzwerk "Pflege in Not MV", in dem sich zwölf Pflegedienste aus dem Land zusammengeschlossen haben.

