Stand: 10.09.2023 08:50 Uhr Schwerin: Pflegedienste müssen weiter fürs Parken zahlen

Der Verkehrsausschuss von Schwerin hat in dieser Woche einen Antrag abgelehnt, der Pflegediensten kostenfreies Parken in Anwohnerbereichen ermöglichen sollte. Laut Dezernent Bernd Nottebaum (CDU) sei kein Ausgleich für die dann wegfallenden Einnahmen geplant. Die Verwaltung sehe keinen Grund das bestehende System zu ändern, da Pflegedienste bei Nachweis einer sozialen Tätigkeit eine Gebührenreduzierung von 70% erhalten könnten. Sie müssen also weiter zahlen. Die Stadt verdient damit 28.500 Euro im Jahr.

