Schwerin: Pfaffenteich bekommt Notüberläufe

Der Pfaffenteich in der Schweriner Innenstadt soll gegen Überschwemmungen gesichert werden. Der Hauptausschuss hat den Bau von insgesamt sieben Notüberläufen beschlossen. Vor zwei Jahren standen die beiden Straßen am Pfaffenteich bei starkem Regen komplett unter Wasser. Die Notüberläufe liegen etwas höher als die herkömmlichen Entwässerungsanlagen, sie wirken also erst bei Starkregen. Baubeginn soll im April sein. Die Kosten belaufen sich auf 190.000 Euro. | 03.03.2021 11:05