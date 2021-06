Stand: 03.06.2021 14:31 Uhr Schwerin: Passanten retten Säugling aus überhitztem Auto

Ein schreiender Säugling in einem überhitzten Pkw auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in Schwerin ist von aufmerksamen Passanten gerettet worden. Das Fahrzeug war verschlossen, die Fenster einen Spalt geöffnet, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrzeughalter wurden im Einkaufscenter ausgerufen, erschienen aber nicht. Einem Helfer gelang es durch den Fensterspalt eine Fahrzeugtür zu öffnen. Der sechswöchige Säugling wurde durch einen hinzugerufenen Notarzt vor Ort untersucht und in ein Klinikum gebracht. Die aus Syrien stammenden Eltern erschienen eine Stunde später an ihrem Fahrzeug. Die Polizeibeamten klärten über die erfolgten Rettungsmaßnahmen auf und fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der Verletzung der Fürsorgepflicht und der fahrlässigen Körperverletzung. Das Jugendamt wurde verständigt. | 03.06.2021 14:31