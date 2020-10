Schwerin: Opposition kritisiert Schwesigs Corona-Kurs Stand: 13.10.2020 13:31 Uhr Ministerpräsidentin Schwesig bekommt für ihr Festhalten an den Quarantäne-Regeln für Urlauber aus Risikogebieten Gegenwind. Die Linksfraktion fordert die Abschaffung der Quarantäne.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Für ihr Festhalten an den strengen Quarantäne-Regeln für Urlauber aus Risikogebieten bekommt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Gegenwind der Landtagsopposition. Die Linksfraktion fordert eine sofortige Abschaffung der Quarantäne-Pflicht und unterstützt damit den Landesverband des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga).

Linke: 14-tägige Quarantäne ist unnötig

"Ein Negativ-Test für Urlauber aus Risikogebieten wie Berlin muss ausreichen", meint die Opposition. Dieser Test sollte wie bisher schon nicht älter als 48 Stunden sein, und er sollte vor der Anreise in der Heimatregion gemacht worden sein. "Die 14-tägige Quarantäne ist unnötig", so Fraktionschefin Simone Oldenburg (Die Linke). Die Hygiene-Konzepte der Hotels im Land hätten sich bewährt. Fiebermessen und Tests bei gesundheitlichen Auffälligkeiten seien weitere Maßnahmen.

AfD: Corona-Maßnahmen komplett abschaffen

Damit könne der Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung gewährleistet werden. Außerdem sei das Gesundheitssystem so vor Überlastung geschützt, findet Oldenburg. Die Gefahr eines zweiten Lockdowns in der Branche sieht die Linksfraktion damit ebenso gebannt. Wichtig im Kampf gegen die Pandemie sei, dass die Menschen mitwirken. Dazu müssten die Maßnahmen "einfach, klar, begründet und nachvollziehbar sein", so Oldenburg. Anders als die Linke ist die AfD-Fraktion für eine komplette Abschaffung aller Corona-Maßnahmen. Sie hat wiederholt eine "Regulierungsorgie" der Landesregierung beklagt.

Dehoga: Klarer Wettbewerbsnachteil für MV

Regierungschefin Schwesig hatte sich angesichts steigender Fallzahlen gegen Lockerungen beim Umgang mit Menschen aus Corona-Hotspots ausgesprochen. Die bisherigen Maßnahmen hätten zu den vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen im Land beigetragen. Immer lauter werdender Widerstand kommt aus der Branche selbst. Der Chef des Dehoga im Land, Lars Schwarz, fordert ein Ende der bundesweit strengsten Einreisebestimmungen für Gäste aus Risikogebieten. "Es gibt keine Studie, die belegen würde, dass sich bislang aus Reisen eine deutlich höhere Infektionsgefahr ableiten ließe. Hier wird mit einer strengen Reglementierung versucht, ein Problem zu lösen, das keines ist", sagte Schwarz der Nachrichtenagentur dpa. Andere Bundesländer seien weniger streng oder würden Gäste ganz ohne Hürden einreisen lassen. Schwarz beklagt deshalb einen klaren Wettbewerbsnachteil.

