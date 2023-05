Stand: 31.05.2023 19:00 Uhr Schwerin: Neues Justizzentrum feiert Richtfest

Seit knapp drei Jahren wird am Schweriner Landgericht saniert, am Mittwoch wurde Richtfest für das rund 28 Millionen Euro teure Justizzentrum gefeiert. Rechts und links des denkmalgeschützten Justizgebäudes in der Schweriner Innenstadt entstehen spiegelgleich die Neubauten für das Amtsgericht, das Verwaltungsgericht, das Arbeitsgericht und das Sozialgericht. Die beiden Seitenflügel sind mit dem Altbau über verglaste Brückenübergänge verbunden. Der Entwurf für das Justizzentrum stammt von einem Dresdener Architektenbüro und legt Wert auf Nachhaltigkeit - etwa mit einem sparsamen Betoneinsatz und einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Im September 2025 sollen die Arbeiten beendet sein. Bauherr ist das Land Mecklenburg-Vorpommern.

