Stand: 13.12.2020 12:39 Uhr Schwerin: Neuer Standort für Jobcenter und Arbeitsagentur

Vom Frühjahr 2023 an arbeiten rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Neubau an der Mendelejewstraße im Stadtteil Mueßer Holz. Am neuen Standort sind dann Jobcenter, Arbeitsagentur, Familienkasse und Berufsinformationszentrum unter einem Dach. Durch den Umzug wollen die Behörden näher an ihre Kunden haranrücken - mehr als die Hälfte der Arbeitssuchenden kommt aus den Stadtteilen Großer Dreesch, Neu Zippendorf und Mueßer Holz. Zudem sollen die Betriebskosten für die Behörden in den folgenden zehn Jahren um 3,5 Millionen Euro gesenkt werden, sagte Sozialdezernent Andreas Ruhl. | 13.12.2020 12:45