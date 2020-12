Stand: 08.12.2020 10:21 Uhr Schwerin: Nahverkehr für Schüler ab siebter Klasse kostenlos

Schweriner Schüler ab der siebten Klasse können nach den Sommerferien 2021 Busse und Straßenbahnen der Landeshauptstadt kostenlos benutzen. Das haben die Schweriner Stadtvertreter am Montagabend beschlossen. Bisher können Schüler eine Freifahrt-Karte beantragen, wenn ihr Fußweg zur Schule länger als vier Kilometer wäre. Andere Fahrten, etwa zum Training oder zur Musikschule, sind bislang nicht enthalten. In der neuen Regelung sind sie inbegriffen. Die Kosten für das neue Schülerticket von geschätzt rund zwei Millionen Euro sollen in den städtischen Doppelhaushalt für die kommenden zwei Jahre aufgenommen werden. Das Innenministerium muss aber noch zustimmen.

Kommen nun höhere Parkgebühren ?

Nur die Schüler ab der siebten Klasse umsonst fahren zu lassen, ist offenbar ein Kompromiss. Weil die Stadt hoch verschuldet ist, hatte die Stadtverwaltung den kostenlosen Schülerverkehr für alle Schüler ab der ersten Klasse stets abgelehnt. Nun bleiben die unteren Klassenstufen außen vor. Unterdessen gibt es bereits Vorschläge, wie die Mehrkosten ausgeglichen werden. Demnach könnten etwa die Gebühren auf städtischen Parkplätzen erhöht werden. In Rostock können Schüler schon seit vergangenem Jahr kostenlos den Nahverkehr nutzen.

Weitere Informationen Azubi-Ticket in MV startet im Februar 2021 Im Februar 2021 startet in MV das sogenannte Azubi-Ticket. Für Berufs- und Fachschüler kostet es einen Euro pro Tag. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 08.12.2020 | 08:00 Uhr