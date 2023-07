Stand: 06.07.2023 16:40 Uhr Schwerin: Nachwuchs bei den Roten Pandas

Im Schweriner Zoo gibt es zum ersten Mal Nachwuchs bei den Roten Pandas. Für den Zoo kam das überraschend, sagte Zoo-Direktor Tim Schikora. Bereits am 9. Juni wurden zwei Tiere im Zoo von Mutter "Nila" zur Welt gebracht. Zwillingsgeburten sind nicht unüblich bei den Roten Pandas. Das erste starb allerdings in der vergangenen Woche. Das zweite Jungtier entwickelt sich gut und wiegt aktuell 150 Gramm. Das Geschlecht kann noch nicht bestimmt werden, deshalb gibt es auch noch keine Namen. Die Tiere brauchen am Anfang viel Ruhe. Es gibt eine Tierpflegerin im Zoo, die sich um die Roten Pandas und ihren Nachwuchs kümmert. Insgesamt leben jetzt drei Rote Pandas im Schweriner Zoo.

