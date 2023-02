Schwerin: Mutter von totem Säugling wegen Totschlags angeklagt Stand: 15.02.2023 15:34 Uhr Gut drei Monate nach dem Auffinden eines toten Babys im Hinterhof eines Schweriner Mietshauses hat die Staatsanwaltschaft gegen die Mutter Anklage wegen Totschlags erhoben.

Die 25 Jahre alte Frau soll am 28. Oktober ihr Kind unmittelbar nach der Geburt aus dem Fenster einer Wohnung im dritten Obergeschoss geworfen haben. Eine rechtsmedizinische Untersuchung hatte ergeben, dass das Mädchen lebend zur Welt gekommen war. Zum Tod führten schwere Kopfverletzungen, die durch den Sturz verursacht worden waren.

Mutter in U-Haft - Prozesstermin noch unklar

Die Frau war nach der Tat festgenommen worden und befindet sich in Untersuchungshaft. Einen Termin für den Prozess am Landgericht Schwerin gibt es noch nicht. Laut Strafgesetzbuch wird Totschlag mit einer Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. Das tote Baby war von einem Bewohner des Hauses entdeckt worden, der daraufhin die Behörden informierte. Die in Schwerin lebende Mutter hatte sich den Ermittlungen zufolge in dem Haus aufgehalten, dort aber nicht gewohnt.

