Stand: 29.10.2020 17:00 Uhr Schwerin: Mitarbeiter der Landtagsverwaltung Corona-positiv getestet

Der Landtag meldet den ersten Corona-Fall. Ein Mitarbeiter der Verwaltung ist am Donnerstagmorgen positiv auf das Virus getestet worden. Das bestätigte die Landtagsverwaltung auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV. Alle Kontaktpersonen des Beschäftigten seien nach Hause in Quarantäne geschickt worden, so ein Sprecher. Der betroffene Mitarbeiter sei nicht im Parlamentsbetrieb eingesetzt, er sei auch nicht direkt im Schloss beschäftigt. | 29.10.2020 17:00