Schwerin: Mehrere Proteste gegen Corona-Maßnahmen Stand: 05.12.2020 15:28 Uhr In Schwerin haben am Sonnabend laut Polizei rund 260 Menschen gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen demonstriert. Dabei blieb es bislang friedlich. Es habe lediglich vereinzelt Verstöße gegen Auflagen gegeben.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: "Querdenker"-Demo in Bremen bleibt verboten Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag der Veranstalter gegen das Verbot abgelehnt. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Angemeldet waren mehrere kleine Demonstrationen in der Innenstadt. Bis zum Nachmittag blieb es dabei weitgehend ruhig, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber NDR 1 Radio MV. Die Beamten beobachteten vereinzelte Verstöße gegen die Auflagen und Hygieneregeln. So hatten bei einer der fünf Demonstrationen in der Güstrower Straße mehrere Menschen keinen Mund-Nasenschutz auf. Die Polizei unterbrach deshalb kurzzeitig die Demo. Auch bei der Abschlusskundgebung in der Nähe des Schlosses blieb es am frühen Abend friedlich. Einzig die Autofahrer in Schwerin hatten an einigen Stellen durch gesperrte Straßen in der Stadt ein echtes Problem.

Mehrere Teilnehmer des Landes verwiesen

Weil sie trotz Reisebeschränkungen für eine Demonstration gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen nach Schwerin gereist sind, mussten mehrere Menschen Mecklenburg-Vorpommern wieder verlassen. Die Polizei stellte die Verstöße nach eigenen Angaben am Sonnabendvormittag fest. Die drei Menschen aus Berlin, Niedersachsen und Schleswig-Holstein wollten an einem Autokorso von der Kongresshalle durch Schwerin teilnehmen, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie erwartet jeweils ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit. Die Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern ist wegen der Corona-Krise für touristische Zwecke und Tagesausflüge zurzeit nicht erlaubt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 05.12.2020 | 16:00 Uhr