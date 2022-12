Stand: 11.12.2022 08:40 Uhr Schwerin: Mehrere Autoteile eines Pkw geklaut

Die Polizei in Schwerin musste in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ausrücken, weil sich dreiste Diebe an einem Pkw in der Andrej-Sacharow-Straße zu schaffen machten. Betroffen ist ein Opel Corsa, von dem die Täter Motorhaube, zwei Türen, die vordere Stoßstange und den Tankdeckel abgebaut und geklaut haben. Der Schaden: rund 15.000 Euro. Laut Polizei sollen die Tatverdächtigen dann einem weißen Ford Transit mit LWL-Zulassung geflüchtet sein. Die Ermittlungen laufen.

