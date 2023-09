Stand: 12.09.2023 17:52 Uhr Schwerin: Mehr als 200 Maßnahmen für politische Bildung vom Land MV

Mehr als 200 einzelne Maßnahmen sollen das demokratische Gemeinwesen im Land in fast allen Bereichen der Gesellschaft stärken: Toleranztraining an Schulen, über Projekte im Strafvollzug, bessere Hilfe für Opfer rechtsextremer Gewalt und Integration von Flüchtlingen. Es sei wichtig, Bürgern zu vermitteln, wie sie sich selbst in die Kommunalpolitik einbringen, sie mitgestalten können, erklärte Kulturministerin Bettina Martin (SPD). Martin und der Direktor der Landeszentrale für Politische Bildung, Jochen Schmidt, kritisierten erneut Kürzungspläne des Bundes für die politische Bildung. Sie seien ein fatales Signal. In Zeiten mit großen Veränderungen - Ukraine-Krieg, Klimawandel und Kontroversen auf Bundesebene - stehe die Demokratie unter Druck.

