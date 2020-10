Stand: 27.10.2020 06:32 Uhr Schwerin: Mehr Geld für freiwillige Feuerwehren

Mitglieder freiwilliger Feuerwehren in Schwerin bekommen höhere Entschädigungen. Das haben die Stadtvertreter am Montagabend beschlossen. Dazu werden 50.000 Euro jährlich im Haushalt eingeplant. Insbesondere für die Jugendarbeit gibt es mehr Geld: Die Aufwandsentschädigung für die Jugendfeuerwehrwarte steigt von 34 Euro auf 65 Euro im Monat. Die Regelungen sollen im Januar in Kraft treten. In Schwerin gibt es fünf freiwillige Feuerwehren. | 27.10.2020 06:30