Stand: 05.10.2023 14:14 Uhr Schwerin: Mehr Einsätze der Polizei in Flüchtlingsheim

Die Schweriner Polizei hat angekündigt, ihre Kontrollen in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Stern-Buchholz zu verstärken. Anlass sind mehrere Schlägereien Anfang des Monats. Im vergangenem Monat mussten die Beamten 27 mal nach Stern- Buchholz ausrücken. Das sei aber normal, hieß es. Insgesamt gab es in diesem Jahr bislang 260 Einsätze. Nach Angaben des Innenministeriums gibt es in der Einrichtung eine Sicherheitsstruktur. Bei der Unterbringung achte man darauf, welche familiären, ethnischen, kulturellen und religiösen Hintergründe die Bewohner haben. Aber direkte Begegnungen auf dem Gelände und damit auch gelegentlich Konflikte könnten nicht immer verhindert werden. Jedes Vorkommnis werde ausgewertet und Straftaten geahndet.

