Stand: 20.11.2022 16:00 Uhr Schwerin: Matinee zu Ehren von Theatermann Christoph Schroth

Im Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin ist am Sonntag an den langjährigen Schauspieldirektor Christoph Schroth erinnert worden. Zahlreiche Wegbegleiter sowie Mitglieder des aktuellen Ensembles würdigten den im September verstorbenen Theatermann. Ulrike Krumbiegel, Cornelia Heyse, Sevan Latchinian und Thomas Harms sowie zahlreiche Schauspieler, mit denen Christoph Schroth sehr erfolgreich am Mecklenburgischen Staatstheater 15 Jahre lang bis 1989 Theater gemacht hat, waren eigens nach Schwerin gekommen. In sehr persönlichen Rückblicken würdigten sie ihren Entdecker, ihren Regisseur und ihren Freund.

