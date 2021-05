Stand: 19.05.2021 17:35 Uhr Schwerin: Mann will Mutter vor Kita Auto rauben - Haftbefehl

Ein 34-Jähriger hat in Schwerin versucht, einer Mutter beim Abholen ihrer Kinder aus der Kita das Auto zu rauben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Dienstag, als die 37-jährige Frau mit Sohn und Tochter gerade einsteigen wollte. Zeugen riefen die Polizei, die kam, bevor der Mann losfahren und flüchten konnte. Der Täter habe sich erst unauffällig in Autonähe aufgehalten, dann die Seitentür aufgerissen, den Wagen aber nicht starten können. Dann attackierte er die Mutter, entriss ihr den Schlüssel und wollte mit dem Auto losfahren, was aber nicht gelang. Die Frau erlitt einen Schock und kam in eine Klinik. Die Kinder mussten erst in der Kita betreut werden, bis der Vater sie holen konnte. Das Amtsgericht erließ Haftbefehl. Der 34-Jährige habe sich nicht geäußert. Es bestehe der Verdacht, dass er unter Drogen stand. | 19.05.2021 17:34