Stand: 05.08.2021 15:36 Uhr Schwerin: Linke stellt Wahlkampagne vor

Die Linkspartei hat in Schwerin ihre Kampagne für die Landtags- und Bundestagswahl vorgestellt. Im Mittelpunkt steht das Thema Gerechtigkeit. Mit Slogans wie "Das Original" und "Für den Osten" - wirbt die Partei auf ihren Wahlplakaten um Wählerstimmen. Die Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Simone Oldenburg, sieht die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern "abgehängt und vergessen". Es brauche faire Politik, um niedrigere Ost-Löhne und Renten anzugleichen, Schulen digital aufzurüsten und Kindern zum Beispiel in der Schule ein kostenloses Mittagessen anzubieten. Oldenburg will auf ihrer Wahlkampftour bis zur Landtagswahl am 26. September an insgesamt 60 Orten in Mecklenburg-Vorpommern für ihre Themen werben. | 05.08.2021 15:35